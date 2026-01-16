スペインのフットボーラーが教わる「攻撃アクションの型」とは？　高田純『小学生から知っておくべきフットボールのフォーマット』

高田純『小学生から知っておくべきフットボールのフォーマット』（カンゼン）が2026年1月20日（日）に発売された。

「私たち日本人が高校生になっても理解し終えていない内容を彼らスペイン人は小学生で消化し終えているといっても過言ではなく、まさしくこの現象を少しでも改善することが本書の目的でもあります」（本書「はじめに スペイン人が小学生で学び終えているフットボールの話」より）

本書はスペインのフットボールについて「CHAPTER1 前提知識」「CHAPTER2 共通コンセプト／スタートゾーンコンセプト」「CHAPTER3 構築・前進ゾーンコンセプト／フィニッシュゾーンコンセプト」「CHAPTER4 ロンド」といった4つの章でまとめた書籍。著者・高田純はスペイン・バルセロナを拠点とするフットボール指導者。高校を卒業後、2014年に18歳でバルセロナに渡りフットボールコーチとしてのキャリアをスタートした人物。

現地の指導者学校に通いスペイン指導者ライセンスLevel.2（日本のA級ジェネラル相当）を取得。その後、バルセロナにおいて育成トップクラブとして知られるコルネジャでジュニアからユース年代のすべてのカテゴリーで指導経験を積み、2024ー25シーズンにはスペイン4部の同クラブのトップチームにアナリストとして昇格。2025ー26シーズンに4部のサン・アンドレウのトップチームに移籍。2019年に創設した「MLTバルセロナ」では、フットボールコーチ/選手/チームのマネジメント事業のほか、フットボールコーチのためのオンラインスクール「FOOTBALL THEATER」を運営。「フットボールを通したグローバル人材の育成」をテーマに活動する。

