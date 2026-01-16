短期決戦に向け動きが加速しています。立憲民主党の野田代表と公明党の斎藤代表は、16日午後、新党の結成会見を開きました。与党・野党で対立してきた両者が手を組むことで、県内の選挙戦にどんな影響があるのでしょうか。



「新党の名前は「中道改革連合」略称「中道」といたしました」



立憲民主党と公明党が新党結成の会見を開いた16日。鹿児島市では、公明党の関係者が集まり新年の懇話会が開かれました。県本部の窪田代表は急な新党の結成に驚いたようです。





（公明党県本部・窪田哲也代表）「小選挙区においては立憲の皆さん（候補）がいるところは支援をしていくというのが基本的なことでありますけれども、これからどのような形で応援していくのか話をしていくことになる」長年連立を組んだ自民党と袂を分かち対立してきた野党と合流することに複雑な心境ものぞかせました。（公明党県本部・窪田哲也代表）「26年、自民党の皆さんと一緒にやってまいりました。人間関係が非常に強固なものがあると思います。「中道」の旗をきっちりと日本の政治の中で確立していくことが大事だと思う。突然のことではありますが、しっかり浸透を図りたい」一方、自民党県連の藤崎幹事長は――。（自民党県連・藤崎剛幹事長）「26年間の公明党と積み重ねた信頼関係があったわけですが、その後、新連立ができあがって間もない。こういう形になっている。それゆえにビックリしている。急展開に」公明党の支援がない中の総選挙。影響については…（自民党県連・藤崎剛幹事長）「公明党が新党に参加して、今まであった選挙協力がない状態で選挙戦に突入するので未知数。はかり難いものがある」どう戦うか戦略も練られていない中、18日には、選挙対策の会議を開き各選挙区の候補者を固めたいとしています。新党結成の選挙への影響について専門家は。（鹿児島大学・平井一臣名誉教授）「自公の協力がそれなりに鹿児島の場合はうまくいっていた。簡単にすっとパートナーが変わるということには、なかなかならない。ただ新党結成となると選挙の動向にもかなり影響があるのかなと思う」立憲民主党県連は、鹿児島1区と3区に現職を擁立する考えで公明党との合流は追い風になるとみています。（鹿児島大学・平井一臣名誉教授）「公明票がそのまま立民の候補者にいくとすると、けっこう影響が大きい。自民はマイナスでその分（立憲に）プラスなので効果は2倍になっちゃうわけですね」2区、4区では共産党や国民民主党、社民党も候補者擁立の構えを見せていますが、新党が〝野党共闘”とどう関わるかも注目されます。（鹿児島大学・平井一臣名誉教授）「今まで鹿児島は、立憲・国民・社民、時には共産まで絡んで野党共闘という流れで来ていましたので、これまでの野党共闘の流れと、それに公明がどういう関係を持つのかという、そこの調整が簡単ではないと思うんだけども、いろんな試みは行われると思います」高市総理は19日に会見を開き、解散を正式に表明すると見られます。