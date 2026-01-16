¡Ö¤¢¤Û¤«¡×¡Ö¾ï¼±¤Ê¤¤¤ó¤È¤Á¤ã¤¦¤«¡×¤ÈÂçÀ¼¡¢»ÔµÄ¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥éÇ§Äê¡Ä»ÔµÄ¤Ï¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂçºåÉÜ±©±ÈÌî»ÔµÄ²ñ¤Î¹õÀî¼ÂµÄ°÷¡Ê¼«Ì±¡Ë¤¬ºòÇ¯£±£°·î¡¢Â¾²ñÇÉ¤ÎÃËÀ»ÔµÄ¤Ë¡Ö¤¢¤Û¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢»ÔµÄ²ñÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤À¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¹õÀî»á¤äµÄ²ñ»öÌ³¶É¤Ê¤É¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÄ²ñ¤Ï¹õÀî»á¤ò¸·½ÅÃí°Õ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹õÀî»á¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤ÈºòÇ¯£±£°·î£±Æü¡¢³Æ²ñÇÉ¤Î´´»öÄ¹¤¬½¸¤Þ¤ë²ñµÄ¤Ç¹õÀî»á¤¬ÃËÀ»ÔµÄ¤Ë¡Ö¤¢¤Û¤«¡×¡Ö¾ï¼±¤Ê¤¤¤ó¤È¤Á¤ã¤¦¤«¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÃËÀ»ÔµÄ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄ´ºº°Ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢Æ±°Ñ¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÇ§Äê¡£½èÊ¬¤Ï¡Ö·±¹ðÁêÅö¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹õÀî»á¤ÏÈ¯¸À¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÊÛÌÀ¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºÆÄ´ºº¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤ÐË¡Åª¼êÃÊ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£Æ±»öÌ³¶É¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ÏÈó¸øÉ½¤À¤Ã¤¿¡£³°±à¹¯ÍµµÄÄ¹¤Ï¡Ö·±¹ðÁêÅö¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈó¸øÉ½¤È¤Ê¤ë»Ô¿¦°÷¤Î½èÊ¬Êý¿Ë¤Ë½à¤¸¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
