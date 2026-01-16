メ～テレ（名古屋テレビ）

暖かく雨の少ない今年の冬。東海地方の“冬の風物詩”や農作物にも影響が出ています。来週には強い寒波が予想されていますが、果たして…。

愛知県豊田市稲武町。

岐阜・長野との県境にある山里の冬の風物詩は、大井平公園の氷瀑です。

大きなつららが重なった迫力のある姿が「SNS映え」すると人気の観光スポットですが、今年は…。

「氷瀑の上の方には大きな氷が重なってダイナミックな姿が見られますが、下の方に目を向けると、氷が溶けてしまって一部岩肌が見えています」(記者)

氷瀑は朝晩がぐっと冷え込む1月から2月半ばにかけ、地元の水道店が山から流れる水をかけて作っています。

ところが――。

「最近はこんな感じです。今は日が当たると氷が溶けてしまう状態。きょうの感じだと、完成度は2割くらい」(いなぶ観光協会 事務局長 村瀬登美さん)

氷瀑ライトアップの開催時期も未定

16日の稲武の最低気温は3月下旬並みの0.6℃。

氷点下にならなかったのは、今年初めてです。

さらに最高気温は10℃を超える陽気に。

せっかく育てた氷瀑も、多くが溶けてしまっています。

今年は例年の2割ほどしか育っていません。

例年は1月下旬にあるライトアップも、開催時期は未定です。

ただ、来週からは強い寒波が予想されていて、観光協会は風物詩の「復活」に期待を寄せています。

「来週の火曜日ぐらいから、ぐっと冷えると聞いているので、冷え込んで1日2日たつと、溶けなければ本当に見ごたえのある氷瀑になる。見ごろを迎えると、ライトアップもしてくれるので、幻想的な景色を見ていただけると思う」(村瀬さん)

菜の花畑は早くも見ごろ

愛知県南部に位置する知多半島。

16日午前の気温を測ってみると、13℃もありました。

ポカポカとした日差しで、上着なしでも過ごせるくらいの気温です。

「観光農園花ひろば」では、24日から「菜の花まつり」を開催。

ピークには、約60万本の菜の花のじゅうたんが広がります。

去年の猛暑で、種まきを例年よりも2週以上遅らせましたが――。

Q.160cmくらいありますね

「こんなに大きいのは珍しいですよ。例年に比べ暖かい日も多い。そして温度差をすごく感じる。花を咲かせるにはちょうどいい」(観光農園花ひろば 吉川育美 園長)

ブロッコリーの育ちに影響も

この気候が、農作物すべてにプラスに働いているわけではありません。

暖かい一方、南知多町周辺では12月末から1月15日まで20日間、雨が降っておらず、ブロッコリーの育ちがかんばしくないといいます。

「(出荷の大きさは)手で覆えるくらいでないといけない。2週間くらい成長しないのが続く」(吉川園長)

こちらの畑では週に2回の収穫を見込んでいましたが、1回がやっとだといいます。

「冬野菜なので、寒さと雨が大事になる。雨が降らず、暖かい日が続くと今度は花が咲いてしまうので、大きくなる前に、いい商品でなくなってしまうことがある」(吉川園長)

キャベツやハクサイなどにも影響が出ていて、恵みの雨を待つばかりです。