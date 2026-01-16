豪快にぶつかり合う男たち。15日夜、長野県野沢温泉村で開かれた国の重要無形民俗文化財「道祖神祭り」です。無病息災や子どもの健やかな成長などを願い江戸時代から180年以上続く伝統行事です。



15日午後7時。厄年の代表者などが現れ、祭りに使う火をもらう儀式が始まります。1時間後、巨大なたいまつに火がつけられました。男たちがたいまつを左右に揺らしながら、約300メートル離れた祭り会場まで運びます。

午後8時半ごろには、たいまつが到着。赤々と燃える炎が夜空を照らし、会場の熱気が一気に高まります。そして。



厄年の男「火 持ってこい」



男たちの迫力ある掛け声と共に火の攻防が始まりました。



祭りの主役は数えで42歳と25歳の厄年の男たちです。社殿の上に陣取るのは42歳の男たち。下を守るのは25歳の男たち。彼らにたいまつを持った村人が勢いよく迫ります。



会場では、村民や大勢の観光客が火の攻防を見守ります。



観光客「勇壮ですね。」「道祖神最高。」



火の攻防は約1時間に及び、やがて社殿に火が放たれました。



社殿が崩れ落ちると会場の盛り上がりは最高潮に。顔をすすだらけにしながらも、達成感にあふれた表情の25歳の男たち。祭りを経て、ようやく１人前の村の男と認められます。



25歳厄年の男性「同級生16人で守り切ったという達成感が強いですね。」



25歳厄年の男性「これで村の男として認められたと思うので、村の男として頑張っていきたいと思います。」



冬の夜空を焦がす炎。今年も男たちの熱い思いを乗せて燃え上がりました。