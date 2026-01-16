たねやの節分菓子で厄除けを。和の心を味わう季節限定スイーツ特集

季節の節目である節分は、心と暮らしを整える大切な行事。和菓子の老舗たねやから、厄を除け福を招く想いを込めた節分限定菓子が今年も登場します。古くから厄除けの力があるとされる小豆を使い、見た目にも愛らしい意匠で仕上げた和菓子たち。家族で囲む節分のひとときはもちろん、大切な方への季節のご挨拶にもぴったりです。日本の行事を、甘くやさしく味わってみませんか♡

厄除けを願う、節分限定まんじゅう

たねや節分限定商品「たねや厄除まんじゅう」は、小豆を生地に練り込み、粒餡を包んだ素朴な味わいのお饅頭。天面には「除厄招福」の文字をあしらい、願いをかたちにしています。

価格は4個入832円（税込）、8個入1,664円（税込）。日保ち7日で、販売期間は1月16日～2月3日。たねや全店およびたねや公式オンラインショップで販売されます。

鬼の意匠が楽しい、豆とぜんざい

「富久豆」は3,240円（税込）。手づくりのお多福さんの面に、砂糖をうっすらまとわせた大粒の豆を添えた節分ならではの一品です。日保ち26日、販売期間は1月16日～2月3日。

「ぜんざい赤鬼・青鬼」は1個756円（税込）。北海道産小豆を炊き上げ、滋賀羽二重糯の杵つき餅を合わせています。

赤鬼・青鬼それぞれ8種類の表情が楽しめ、日保ち3カ月。販売期間は同じく1月16日～2月3日で、たねや全店と公式オンラインショップにて展開されます。

手土産にも映える節分甘味

「たねや甘納豆赤鬼」は1袋432円（税込）。蜜漬けした甘納豆に和三盆をまぶし、赤鬼の意匠で仕上げました。日保ち20日、販売期間は1月16日～2月3日、たねや全店で販売。

「たねや黒豆青鬼」も1袋432円（税込）。滋賀県産黒豆を使ったしぼり豆で、日保ち45日。同期間、全店で取り扱われます。

さらに「たねや笑方巻」は1本1,080円（税込）。米粉と米油の生地で粒餡を包み、日保ち2日。2月1日～2月3日の3日間限定で、たねや全店と公式オンラインショップに登場します。

甘いひとときで、福を招く節分を

たねやの節分菓子は、味わうだけでなく、行事に込められた想いまで大切に伝えてくれます。

小豆の力に願いを託し、鬼やお多福の意匠に微笑みながら過ごす時間は、忙しい日常にやさしい区切りを与えてくれるもの。

季節限定だからこそ楽しめる和菓子とともに、今年の節分を心豊かに迎えてみてはいかがでしょうか。