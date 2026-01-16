「よいしょ！」留学生も一緒に 富山大学で餅つき大会
国境や年齢を越えて交流できる場を設けようと、きのう富山大学で誰でも参加できる餅つき大会が開かれました。
「よいしょ、よいしょ」
きのう、富山大学で行われた餅つき大会には学生や職員、地域の人に加え、様々な国からの留学生などおよそ200人が参加しました。
参加者たちは餅つきを体験したり、ついた餅にきなこやあんこを付けたりして、日本の食と文化に触れていました。
このイベントは国境や年齢を越えて交流してもらおうと富山大学が今回、初めて開催しました。
「めっちゃうまい、（餅つき）ちょっとだけやってみました。でもめっちゃ重かったです。これめっちゃ面白いなと思いました」
バングラデシュからの留学生
「（餅は）初めてじゃないですけど、手作りのは初めてです。みんなの気持ちが入っているみたいでもっとおいしい」
学生
「小さいお子さんから大人までたくさん人がいて、楽しく餅つきできたところが楽しかったです」
参加した子ども
「ちゃんと餅になっていて、すごいなって思いました」
この事業には富山大学で実施されている施設の命名権、ネーミングライツ事業による資金が活用されています。