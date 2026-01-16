見た目がかわいいと思う「埼玉県のお土産」ランキング！ 2位「川越プリン」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近は味の良さはもちろんのこと、思わず写真に収めたくなるようなデザイン性の高い手土産が注目を集めています。誰かに教えたくなるような、愛らしいビジュアルが魅力の品々を厳選しました。
All About ニュース編集部では、2025年1月9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「埼玉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「彩果の宝石は、一粒一粒が宝石のようにキラキラしていて、見た目がとても華やかです。透明感のある色合いが美しく、箱を開けた瞬間に『かわいい！』と感じるお土産です。フルーツの形や色が丁寧に作られていて、並んでいる様子もまるで宝石箱のよう。贈り物としても映えるデザインで、見た目のかわいさが際立っています」（40代男性／北海道）、「宝石のように美しく透明感のあるフルーツゼリーで、カラフルな見た目が華やか。一粒一粒が丁寧に作られており、まるでジュエリーボックスのような高級感あるパッケージ。見て楽しく食べて美味しい埼玉を代表するスイーツ」（60代男性／大阪府）、「本当に宝石みたいで綺麗だから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
2位：川越プリン（川越プリン）／36票2位にランクインしたのは、小江戸・川越の蔵造りの街並みに店を構える「川越プリン」です。川越特産のサツマイモを使用した「川越いも」味など、地元の素材を活かしたラインナップが魅力。レトロなデザインの瓶や、蔵造りをモチーフにしたパッケージが、SNS映えするお土産として若い世代からも高い支持を得ています。
1位：フルーツゼリー（彩果の宝石）／92票堂々の1位は、彩果の宝石の「フルーツゼリー」でした。世界中から厳選されたフルーツの果汁を贅沢に使用したゼリーは、まるで本物の果実のような形と鮮やかな色彩が特徴。一粒ずつ個包装されており、キラキラとした宝石のような輝きは、贈り物としての華やかさも抜群の逸品です。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)