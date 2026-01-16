アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラドルとしても活動するちとせよしのさんが、配信されたグラビア雑誌『sabra』第6号に登場しました。



【写真】ちとせよしのさんがピンクのメッシュランジェリーで悩殺

ちとせさんは高校卒業後、地元の鉄工所に勤務。その後、スカウトされて2018年にグラビアデビュー。有村架純の“そっくりさん”として注目されました。



ちとせさんは「恋人はピンク色」と題して、圧巻のボディラインと柔らかな雰囲気で、セクシーかつ艶やかなグラビアを披露しています。豊満なバストがこぼれ落ちそうなピンクのメッシュランジェリー姿。白い手袋を合わせた誘惑ポーズは必見です。



表紙モデルは、人気絶頂の山田あいさん。お正月らしい豪華絢爛な着物姿で登場。着物を徐々に脱いでいき、I カップのゴージャスなボディーを惜しげもなく披露しています。



ほかにも、都丸紗也華さん、伊織いおさん、花咲楓香さん、松島かのんさん、天木じゅんさん、波崎天結さん、石井優希さん、伊関あみさん、村上優香さん、茜紬うたさん、竹川由華さん、桜木美緒さん、堀みなみさん、川村あいさんが登場。総勢16人、超豪華ラインナップで、今号もスペシャルなカットが満載です。



【ちとせよしのさんプロフィル】

2000/1/8生まれ 佐賀県出身 身長158cm スリーサイズB95/W65/H98 A型 グラドル・大食いタレントとして活躍するほか、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。2024年10月にはソロ歌手デビューも果たす。趣味は夢占い キックボクシング 特技は絵を描くこと 大食い 最新情報はX（@chitose_Yoshino）、Instagram（chitose_Yoshino）