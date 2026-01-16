MALIA.、イケメン息子は世界トップクラスの大学へ進学。学費は「日本円で数千万円は自腹」と明かす
モデルのMALIA.さんは1月16日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子の誕生日ショットを披露しました。
【写真】MALIA.のイケメン息子
また、「世界トップクラスのファッション大学に進学できたこと 母として本当に誇らしく思っています」と長男の努力をたたえ、「……と同時に、『学費どうする？』というhappy setじゃない現実も、がっつり一緒についてきました。笑」「年間で日本円で数千万円は自腹」と、学費や生活費の苦労をユーモア交えて明かしています。
最後は「21歳。アメリカでは、正式に大人の年。これからは、責任と誇りを持って、自分の人生を、自分の足で生きてください。ママはこれからも、愛郁を応援しています」と、大人になった長男へ優しく力強い激励の言葉を送りました。
ファンからは、「息子くんお誕生日おめでとうございます」「内面も格好よくて美人で、最高のママで最高の女性ですね」「母の愛 かっこいい」「本当に尊敬します」「ママ記念日更新おめでとうございます」「親の愛って、何よりも強いよね」と、祝福の声が多く上がっています。
「ママ記念日更新おめでとうございます」MALIA.さんは「愛郁は、今日で21歳。21年前の今日のこと、今でも鮮明に覚えてる」とつづり、5枚の写真を投稿。21歳の誕生日を迎えた次男と三男とのスリーショットを披露しています。1枚目はMALIA.さんと三男が長男の頰にキスをする愛情あふれる瞬間で、家族の絆が伝わる幸せいっぱいの写真です。
