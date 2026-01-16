モデルのMALIA.さんは1月16日、自身のInstagramを更新。息子の誕生日ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：MALIA.さん公式Instagramより）

モデルのMALIA.さんは1月16日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子の誕生日ショットを披露しました。

【写真】MALIA.のイケメン息子

MALIA.さんは「愛郁は、今日で21歳。21年前の今日のこと、今でも鮮明に覚えてる」とつづり、5枚の写真を投稿。21歳の誕生日を迎えた次男と三男とのスリーショットを披露しています。1枚目はMALIA.さんと三男が長男の頰にキスをする愛情あふれる瞬間で、家族の絆が伝わる幸せいっぱいの写真です。

また、「世界トップクラスのファッション大学に進学できたこと　母として本当に誇らしく思っています」と長男の努力をたたえ、「……と同時に、『学費どうする？』というhappy setじゃない現実も、がっつり一緒についてきました。笑」「年間で日本円で数千万円は自腹」と、学費や生活費の苦労をユーモア交えて明かしています。

最後は「21歳。アメリカでは、正式に大人の年。これからは、責任と誇りを持って、自分の人生を、自分の足で生きてください。ママはこれからも、愛郁を応援しています」と、大人になった長男へ優しく力強い激励の言葉を送りました。

ファンからは、「息子くんお誕生日おめでとうございます」「内面も格好よくて美人で、最高のママで最高の女性ですね」「母の愛　かっこいい」「本当に尊敬します」「ママ記念日更新おめでとうございます」「親の愛って、何よりも強いよね」と、祝福の声が多く上がっています。

娘との親子ショットも披露

14日には「23才で出産した3人目のこどもとのプリクラはどんな時も肌身離さず持ち歩いているタカラモノ」と、娘とのプリクラショットや親子ショットを公開していたMALIA.さん。コメントでは、「アリアちゃん応援してます！がんばれ！」「なんてお美しいお嬢様なんでしょう」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)