立憲民主党と公明党がきょう発表した新たに結成する党の名称は「中道改革連合」に。急転直下の動きに立憲の議員からは、党に対する批判の声も。今後の永田町の勢力図が大きく変わることになりそうです。

【写真を見る】立憲･公明の新党名は｢中道改革連合｣ 急転直下の動きに東海地方の議員は… ｢一切知らされず報道で見た｣の声も

今回の新党結成に街の人は…



（20代男性）

「公明党は以前は与党だったし、立憲民主党は野党第1党なので勢力としては大きい。なので、自民党とはうまく対抗していくのではないか」

（80代女性）

「選挙でのお互い（与野党）のやり取りで、日本が良くなればいい」

一方、こんな意見も。



（70代男性）

「なぜ一緒になりたいのかと。どういう意向があってのそれ（新党）なのか、それを聞きたい」

（20代女性）

「これからどうしたいのかが目に見えないので心配。不安かなと思う」

こうした中、新党結成という電撃的な動きに東海地方の国会議員は…

東海地方の議員に聞く

（公明党 愛知県本部 代表･里見隆治参院議員）

「公明党が掲げる中道の政策･理念のもとに新しい政党を立ち上げ、衆院選に臨んでいく」



公明党愛知県本部代表の里見隆治参院議員は、きょうの会見で生活者の目線に立った政治を新党で進めていく考えを強調しました。

また、新党の名称の発表を地元の事務所で見守るこちらの議員は…



（立憲民主党 小山千帆議員）

「このタイミングで新党結成に対してもかなり動揺しているが、名前に『立憲』とか『民主』が入ってなかったことが少し残念」

こう話すのは、愛知15区が地盤で比例東海ブロック選出の小山千帆議員。この先の不安を口にしながらも、新党への合流を決めました。



「中道改革連合の小山千帆です！言えた！でも頑張るしかないです」

「一任で決められたことに強く憤っている」

一方、党に対し厳しい意見を述べる議員も。



（立憲民主党・藤原規眞議員）

「新党の内容が明らかにされる前に、一任で決められたことに強く憤っている。事前に党のほうから、新党結成とか一切知らされず報道で見たというのも、大変屈辱的だった」

こう話すのは、愛知10区選出で立憲民主党の藤原規眞議員。新党結成をめぐる党執行部の手続きを強く批判しました。



新党への合流については「綱領を見て判断する」と述べ、無所属での出馬を含めたあらゆる選択肢を排除せず考えたいとしています。

「最低でも1万票は減っていくのでは」

一方、立憲・公明による新党結成の動きに与党・自民党は…



（自民党愛知県連 丹羽秀樹会長）

「これは本当に驚いた。選挙協力の中で戦っていた選挙区、私も含めてですけど確実に目減りする票はあると思う」



Q.各選挙区でどのくらい？

「最低でも1万票は減っていくのでは。多ければ2万票減っていく可能性もある」