Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月16日は、10Gbpsの高速転送と4K@60Hz表示を実現する、UGREEN（ユーグリーン）の「Revodok USB-C ハブ 6in1」がお得に登場しています。

UGREEN Revodok USB-C ハブ 6in1 100W USB PD対応 4K 60Hz 10Gbps 高速データ転送 HDMIポート USB C 3.2 & USB-A 3.2 MacBook Pro/Air、iPad Pro、Thinkpad Rog Ally などに対応 2,000円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

10Gbpsの高速転送と4K@60Hz表示を実現するUGREENの高性能6-in-1 USB-Cハブが、31％オフの特価中！

10Gbps対応USB-C×2、USB-A×2、4K@60Hz HDMI、最大100W PD給電を1台に集約したUGREEN （ユーグリーン）の高性能USB-Cハブ「Revodok USB-C ハブ 6in1」が、現在、Amazonで31％オフのセール中！

USB 3.2 Gen2準拠のUSB-C×2／USB-A×2は、いずれも最大10Gbpsの高速転送に対応。大容量の動画や写真、業務データもストレスなく扱えます。10Gbps表記のUSB-Cポートはデータ転送専用で、映像出力や充電には非対応のため使い分けが明確なのも便利です。

4K@60Hz HDMIと最大100W PDで、デスク上での据え置き運用も快適です！

HDMIポートは4K@60Hz出力に対応し、映像編集やオンライン会議、プレゼンでも高精細かつ滑らかな表示を実現。USB-Cポート経由で最大100Wのパススルー充電をサポートし、作業中の電力不足を防ぎます。

ドライバー不要で、MacBookやiPad、iPhone 15、Steam Deckなど幅広いUSB-Cデバイスに対応する汎用性も魅力ですよ。

なお、上記の表示価格は2026年1月16日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

Source: Amazon.co.jp