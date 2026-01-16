¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¡ß¡Ö¥³¥³¥¹¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥Û¡¼¥ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉ÷°áÁõ¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¿ôÎÌ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥³¥³¥¹¡×¤Ï¡¢1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê°Ê²¼¡§¥¦¥ÞÌ¼¡Ë¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ö¥³¥³¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤ä¤ëµ¤UP¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤òºÆ¸½¡ª¡¡¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼°ìÍ÷
¢£ÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥³¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¤Ï¡¢¥Û¡¼¥ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉ÷¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÈÎÇä¤äÃíÊ¸ÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î´ë²è¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÂè4ÃÆ¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÃÊ½Å¤Í¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥³¥³¥¹Î® ¤Ë¤ó¤¸¤ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ä¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤Î¤»¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡Ö¤ä¤ëµ¤UP¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¡¢Æ¦Éå¤È»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ê¥¹¤Ë´Å¿É¤¤ËãÇÌ¥½¡¼¥¹¤¬Íí¤ó¤À¡Ö¥³¥³¥¹Î® ½±Íè¡ªµ´¥öÅçËãÇÌÆ¦ÉåÐ§¡×¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÀÖ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡Ö¤¤¤Á¤´¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Ñ¥Õ¥§¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¥³¥¹¡×¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ»¸ü¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°145g¡×¤Ë¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤È¡¢¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ï¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó°ÆÆâ¥Ü¥¤¥¹¤äÃíÊ¸¥Ü¥¤¥¹¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼1ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡ÊÁ´20¼ïÎà¡Ë¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢¡Ö¥³¥³¥¹¸ÂÄê¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
