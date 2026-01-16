バスケットボールの全国高校選手権ウインターカップは福岡大大濠がパズルというスローガンを掲げて2連覇を達成した。ラストピースとしてはまったのが2年生の櫻井照大。本番1カ月前にポイントガード（PG）からシューティングガード（SG）に転向して出場時間が増え、卓越したディフェンス力を発揮して貢献した。昨夏には左打ちだったシュートを右打ちに変えることも決断。櫻井にとって、大きな転換点を迎えた。

ウインターカップ男子決勝東山戦第1クオーター、佐藤凪のシュートをブロックする福岡大大濠・櫻井照大（中央）（撮影・柿森英典）

大会ナンバーワンガード佐藤凪を止める

2年生エースの本田蕗以やスーパー1年生白谷柱誠ジャックが得点力で会場を沸かせる中、櫻井は守備で大歓声を呼んだ。決勝の東山（京都）戦では第1クオーター（Q）残り3分、四日市メリノール学院中時代のチームメートだった中村颯斗（2年）、直後の守備では大会ナンバーワンPG佐藤凪（3年）と立て続けにブロックショットを決めた。

佐藤凪の動きを何度も動画で確認し、過去の対戦の経験を生かした。抜かれた味方のヘルプからビッグプレーを決め「凪さんとのマッチアップは前夜からずっと楽しみにして、ワクワクしていました。凪さんはいい判断からジャンプシュートに入る。動きを予測できたし、手が伸ばせば届くと確信しました」と胸を張った。

相乗効果で勢い「入る気しかしなかった」

相乗効果でオフェンスでも勢いに乗った。23―10で迎えた残り1分半では佐藤凪を抑えるポストプレーで加点。第2Qにはスティールから速攻を決めた。そして残り8分。左45度付近でボールを受け取るとドリブルを突いて放った3点シュートもリングに吸い込まれた。チームメートも頭を抱えるポーズで祝福。「凪さんを止めたのが自信になってオフェンスにも影響が出た。調子が良かったし、入る気しかしなくて打ちました。メインコートは好きなんです」と笑顔で勝又絆（3年）とタッチした。

ウインターカップ男子決勝の東山戦で3点シュートを決め、勝又絆（左）とタッチする福岡大大濠の櫻井照大

右打ちへの転向は全国総体（インターハイ）直前に決断した。「左でシュートが決まらなくて」。元々は右利きだったが小学生のころに右肘を骨折、肘が伸びない可能性もあると診断され、小学生のころに左打ちに変えたという。右に変えてからは9月のU18日清食品トップリーグの鳥取城北戦以来となる公式戦2本目が大一番で決まった。中学時代から一緒の本田も「照大はシュートを苦手にしていたけど、大会前に練習をしているのは見ていた。驚きはしたけど決めてくれたなとうれしかった」と喜んだ。

昨夏のインターハイ前までは左打ちだった（写真左、2025年1月撮影）シュートを右打ち（同右、同年12月撮影）に変えた福岡大大濠の櫻井照大。ウインターカップ決勝では3点シュートを決めた

準決勝では鳥取城北のハロルド・アズカ（3年）をマークする味方をフォローし、簡単にドライブをさせなかった。攻撃ではゾーンオフェンスの切り札として起用された。「相手のゾーン守備を見て一番有効なところに立った」とハイポストやローポストに構えて、パスを受けると空いている味方にボールを供給し5アシストを記録。ゾーンが収縮しなければ自ら得点を狙って守備を崩した。

ウインターカップ男子準決勝の鳥取城北戦第2クオーター、シュートを放つ福岡大大濠・櫻井照大（撮影・冨永豊）

ウインターカップ男子準々決勝の土浦日大戦第2クオーター、シュートを放つ福岡大大濠・櫻井照大（左）（撮影・柿森英典）

セカンドユニットのPGとしてプレーしていたが、村上敬之丞（よしのすけ・3年）が任されるようになり、SGに移った。チームは11月からオフェンスの戦術を5人が外に広がる「ファイブアウト」に変更。櫻井をセカンドガードに置くことで榎木、村上が片峯聡太監督の考えをコートで遂行し、櫻井がコンバートに即応して、アクセントを加えた。片峯監督は「ポジション変更は櫻井の持つ独特の感性を生かす意味でよかった。常に相手が嫌がることは何かを考える力がある。攻守にうるさいので相手もやっかいだと思います」と認める。

新チームでの東山戦に勝利し、平良孔龍（10）をたたえる櫻井照大（11）

2026年を迎え、新チームのゲームキャプテンに選ばれた。榎木や勝又らのリーダーシップを学び、「蕗以やジャックという昨年のエースが残っている。自分はディフェンスを頑張り、リーダーシップを発揮してチームを鼓舞していきたい」。目標はインターハイとトップリーグ、ウインターカップの3冠と冬の3連覇。「バスケット以外の面でも引っ張っていきたい」。新チームでは司令塔が付ける背番「13」は空いたまま。言葉どおりに振る舞うことで託される存在になるはずだ。