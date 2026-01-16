1月、新体制を発表したサッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCが九州産業大学とトレーニングマッチを行いました。



鹿児島ユナイテッドFCは九州産業大学とトレーニングマッチに臨みました。新戦力8人が加わった鹿児島ユナイテッド。開始早々、福田がヘディングで先制点を奪うと。新加入の有田が体勢を崩しながらシュート。さらに河村のパスからこぼれたボールを藤村。その後もユナイテッドが攻める展開が続き、7対0で勝利となりました。





（鹿児島ユナイテッドFC・村主博正監督）「チームの約束ごとの中で自分たちが意図的にどれぐらいゴールに結びつけられたかというところが大事になってくるので。より多くゴールに向かう回数を増やせるように意図してみんなが阿吽呼吸ができるようなことを積み上げていきたい」（鹿児島ユナイテッドFC・福田望久斗選手）「新加入選手が元気な選手ばかり来てくれて、チームは前も明るかったがより明るくなったし強度の部分も上がった。やっぱり昨年の悔しさは忘れてないしチームとしても個人としても全然納得いかない結果だったので、その悔しさをまず半年間でしっかり見せてアピールできたら」トレーニングマッチは20日も行われ、白波スタジアムでジュビロ磐田と対戦します。