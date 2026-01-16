【中継】出島メッセ長崎でオールスターの雰囲気を満喫「りそなグループ Bリーグオールスター フェス」《長崎》
誰でも無料で参加できる『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR FES 2026』が開催されている「出島メッセ長崎」会場も盛り上がっています。
【NIB news every. 2026年1月16日放送より】
（小林勇大アナウンサー）
今、会場のメインステージでは、『りそなグループ Bリーグオールスター 2026』のパブリックビューイングが行われています。
この会場は、バスケットボールコート9面分ほどの広さの中に、バスケそのものに関することはもちろん、関連のグッズのブースなど、約50のブースが設けられています。
入場は無料ですが、一部では事前の整理券が必要なブースもありますのでご確認ください。
まずはBリーグのタイトルパートナーのりそなグループのブースです。
ここでは、バスケットボールにちなんだゲームを楽しむことができるほか、オールスターに選ばれた選手たちのパネルと撮影できるフォトスポットもあります。
りそなグループの公式Xをフォロー。
ゲーム、またはフォトスポットで写真を撮ると、特別デザインの「Bリーグ公式トレーディングカード」がもらえます。
こちらは、シュートに挑戦できるブース。
重機のクレーンの先に、バスケゴールが取り付けられています。
参加した人にはノベルティがプレゼントされるほか、ゴールが決まったら日替わりで豪華特典が当たるチャンスがあるということです。
私がいる場所の奥側の方には「地域創生ブース」があります。
全国5つの府と県の魅力を体験できるブースでは、各地域自慢のグルメや特産品の販売を通して、情報発信を行っています。
県内に関するブースでは、アジフライや県産酒など、長崎の名物を販売しているところもあります。
地域創生ブースは、3日間共に午後6時までです。
長崎市のブースでは、来月開催される長崎ランタンフェスティバルのオリジナルグッズが販売されているほか、17日(土)18日(日)は、試食の提供も行うそうです。
17日は長崎名物の「白い鉄火巻」18日は長崎和牛「出島ばらいろ」を限定200食提供するということです。
全国各地から多くのバスケファンが集まりますので、長崎の魅力をぜひ感じてもらいたいです。
ステージでのイベントにも注目です。
17日(土)は「とにかく明るい安村さん」「スリムクラブ」「ナイチンゲールダンス」など、豪華お笑い芸人による爆笑ステージのほか、コートでは「車いすバスケットエキシビションゲーム」も行われます。
18日(日)は、県内最大のダンススクールによる「ダンスステージ」や、お笑い芸人「ヨネダ2000」のステージもあります。
会場は入場無料。
午前10時にオープンし、17日は午後8時まで。18日は午後6時までとなっています。