1月17日(土)、18日（日）は大学入学共通テストです。 受験生やその家族は特に天気や気温が気になるのではないでしょうか。

【写真を見る】降雪は？気温は？雨具は必要？ 1月17日(土)・18日（日）「共通テスト」試験日の熊本の天気

受験生の声を聞いてきました。

受験生たちが下見に

1月16日(金)午後1時すぎ、共通テストの会場のひとつ熊本大学黒髪キャンパスには、明日の本番を前に受験生たちが試験会場の下見に訪れていました。

受験生「自分の受験番号を間違えないように、教室も階を間違えないように見てきました」

受験生「不安もたくさんあるんですけど、できることを出し切れたらいいなと思います」

知人が作ってくれたという「折り鶴」を手に、願掛けもバッチリ！あとは、当日のコンディションです。

受験生「晴れてほしいです。やっぱり気持ちも晴れるから」

受験生「寒くなるか知りたいです。寒すぎたらシャープペンとか握れなくなるので暖かい方がいいかなって」

受験生「湿度を教えてください！片頭痛持ちなので…ジメッとしている感じがあまり好きじゃない」

17日（土）18日（日）の天気は？

気になる熊本の週末の天気です。

※16日(金)午後6時時点

大学入学共通テストが行われるこの週末、熊本県内は「サクラサク」暖かさとなりそうです。

すべての試験会場がある熊本市の天気は、17日(土)、18日（日）ともに晴れの予想で、交通機関への影響はなさそうです。

予想最高気温は18℃や17℃と、3月下旬のサクラが咲くころの暖かさが続きそうです。

ただ、朝は気温が下がり、18日（日）の最低気温は2℃の予想です。

会場に行くまでは暖かくし、試験中は脱いで調節できるような服装がおすすめです。

黄砂の飛来に注意

暖かさの一方で、注意が必要なのが「黄砂」です。

今日（16日）は大阪で黄砂が観測されましたが、今夜も黄砂の飛来が続き、熊本県内でも広い範囲で空が霞みそうです。



黄砂の飛来は週末にかけても続き、明日の方がさらに濃くなる予想です。

外出時のマスク着用や、洗濯物を部屋干しにするなどの対策をしてください。