元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が16日、テレビ朝日「ザワつく！路線バスで寄り道の旅」（金曜後6・50）に出演。株についての話題になると、昨年失敗したことを告白した。

同番組は毒舌トリオの長嶋、石原良純、高嶋ちさ子が出演し、「サバンナ」高橋茂雄が司会進行を務める「ザワつく！金曜日」のスピンオフ企画。今回は女優の観月ありさ、タレントのウエンツ瑛士、お笑いタレントの宮川大輔をゲストに迎え、金運アップを目指して日本経済の中心を巡る大人の社会科見学に出かけた。

株について振られた一茂は「もちろんやってます」と大きくうなずいた。そして、「一番間違えたのは、金を買ったことですね。株ではないんですけど」と続けた。

金は価値が上昇しており、「あれは全財産行っとくべきだったね」と反省。「あの時、全財産行っとけば、このロケやってないです」と笑わせた。

宮川から「買っても（ロケ）やってくださいよなんですけどね」と突っ込まれると、珍しく返答に困った一茂。「大輔、俺もちょっと正論で返されるとなかなか…」と苦笑いするしかなかった。