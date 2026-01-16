俳優の中島裕翔が１６日、大阪市内でＷＯＷＯＷオリジナルドラマ「連続ドラマＷ シリウスの反証」（松本優作監督、全５話）の舞台あいさつに登場した。

大阪での舞台あいさつということもあり、好きな食べ物に「豚まん」を挙げた中島。「きょう用意してくださっていて、うれしかったです。帰りの新幹線に乗る前に食べた方がいいですよね」とほほ笑んだ。好きな関西弁についてむちゃぶりされたが「『せやな』ですね。相づちとか。東京では『そうだよね』になっちゃうので、オリジナリティーあふれている関西弁」と「せやな」を推した。

大門剛明氏の同名小説を原作に、冤罪（えんざい）の救済に挑む弁護士たちの戦いを描く社会派ミステリー。弁護士の同僚役を演じた仁村紗和、金子大地とは撮影の間ずっとしゃべっていたことを明かした。「冤罪をテーマに描いているので、シリアスなシーンもたくさんある中で、物語の後半に進むにつれてその３人のシーンはどこかホッとできるシーンになっているので、楽しみにしていただければ」とアピールした。

今回は岐阜県を舞台にしたドラマとなっている。今後、大阪を舞台にした作品もという質問に中島は「たこ焼きとか食べながらなんか会議してる、みたいなシーンをやりたいですよね」と案を出し、客席から拍手も起こった。