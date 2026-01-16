１３日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜・後１１時１５分）に元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が出演。プライベートでの村重の様子が明かされた。

今回は「楽しく生活してなさそうな女は？」というテーマで、村重は自身を「すごい楽しそうじゃないですか？ 明るい、ＴＨＥ陽キャっていう感じで」と評価。共演者も村重のプライベートについて聞かれると「ＨＫＴ時代に自分が人気なかった漫談が仕上がり倒してる」「元気すぎておかしい。ギャルを超えてる感じ！お酒飲んでてもない、文句とか暗い系（の話題）」と答え、これに対し村重は「私最近、『芸能界の太陽』って呼ばれてるんですよ」と会場を笑わせた。

共演者から「すっごい飲み会でも明るいんですよ、すごい楽しく飲んでるんですけど、１時間２時間で違う飲み会に行ったりとか、ハシゴで楽しい飲み会をしてて本当に楽しいのかなって」と言われると、村重は「色んな人から飲み会に呼んでもらうことが多くて。でも顔は出したいし、断りたくないって気持ちが１、２年前まであって」と説明。これにはスタジオから「ニーズがすごいんだ」「盛り上げ上手なんだね」といった声が上がっていた。