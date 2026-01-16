¾®Åç¤è¤·¤ª¡¡¿ÈÆâ¤«¤é¤âÈãÈ½Ê®½ÐàÂçºå£×Áªµóá¤Ë½Â¤¤É½¾ð¡Ö²¶¤è¤ê¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Í¤¨¡ª¡Ù¤À¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®Åç¤è¤·¤ª¤¬£±£¶Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¡¡¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬ÉÜµÄ²ñ¤ÎµÄÄ¹¤Ë¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï£±£µÆü¡¢ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ø¤ÎºÆÄ©Àï¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤Î½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¤ËÎ×¤à¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÉÜÄ£¤ÇµÄÄ¹¤ËÂÐ¤·¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£Âçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¤â¤³¤ÎÆü¡¢¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢£±£µÆü¤ÎÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçºå»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢È¿È¯¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê®½Ð¡£»ÔµÄÃÄ¤Î¹â¸«Î¼´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÁ°²ó¤ÎÁªµó¤ÇÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤ò¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤¬Ì±°Õ¤òÌä¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÌä¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«¤«¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ëÁª¼Â»Ü¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¤¿¤È¤³¤í¡¢È¿ÂÐ£²£¶¡¢»¿À®£´¤È¡¢È¿ÂÐ¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¡£Á°¸¶À¿»Ê¸ÜÌä¤Ï¡Ö½°±¡Áª¤ÏÀ¯¸¢ÁªÂò¤ÎÁªµó¤Ç¡¢¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÌä¤¦¤³¤È¤¬¥á¥¤¥ó¡£¡Ê½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ò¡Ë¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¾®Åç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢²¶¤è¤ê¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Í¤¨¡ª¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ì£Êý¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤Î¿Í¤«¤é¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅÔ¹½ÁÛ¤Î»¿ÈÝ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤·¡£¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¹ñÀ¯¤¬º£¤¹¤´¤¤¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡Ä¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£