元カリスマキャバ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノアさん（31）が2026年1月15日、自身のインスタグラムを更新。31歳の誕生日を迎えたことを報告した。

ケーキをみて大喜び

ノアさんは、「大好きな人達に囲まれて幸せな誕生日を迎える事ができました」と報告し、ホルターネックのワンピで誕生日ケーキを前に笑顔をみせる写真と動画を投稿。「31歳も宜しくお願いします」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白を基調としたホルターネックのワンピースを着用。ケーキを前に、微笑んでいた。動画では、箱を開け、ケーキをみて喜ぶ様子を披露していた。

この投稿には、「お誕生日おめでとうございます」「かわいすぎます」「綺麗すぎるー！」「可愛くてかっこよくて最強」「ほんと憧れ」といったコメントが寄せられていた。

進撃のノアさんは25年5月31日、YouTuberのヒカルさんと「交際0日婚」での結婚を発表。その後、12月19日、結婚から約6か月で離婚したことがヒカルさんのYouTubeチャンネルで明かされた。