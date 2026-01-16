2026年1月11日、お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコが、漫画コンクールで佳作を受賞していたことを自身のSNSで明かした。

舞台やバラエティで見せる姿とは少し違う一面が注目を集め、ファンの間で温かな話題となっている。

受賞したのは「第40回北沢楽天漫画大賞」。新聞や雑誌でおなじみの一コマ漫画を対象にした歴史あるコンテストで、プロ・アマ問わず挑戦できる点が特徴だ。川村の作品は「年がら年中 熱中症」というタイトルで、日常の一瞬を切り取ったユーモアと、どこか味わい深いタッチが印象的だという。受賞作は、さいたま市立漫画会館で1月25日まで展示されている。

川村は以前から絵を描くことを趣味として公言しており、今回の受賞は長く続けてきた表現活動の延長線上にあるものと言えそうだ。芸人としての感性が、言葉ではなく絵という形で表れたことで、新たな魅力が伝わった。

投稿には祝福の声が相次ぎ、「多才」「ステキ」といったコメントが並んだ。笑いに加えて、ふと心を和ませる作品を届けてくれる存在として、川村エミコの活動はこれからも幅を広げていきそうだ。

参考：https://twitter.com/kawamura_emiko/status/2010257394639745180