2026年1月13日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」で、餅田コシヒカリが結婚していた事実をサプライズ発表し、スタジオを明るい空気で包んだ。番組中盤、交際中のパートナーについて語る流れから一転、「実は結婚していた」と明かし、指輪を手にした笑顔が印象的だった。

プロポーズの指輪が第二関節で止まってしまったというエピソードも、餅田らしいユーモアとして会場の笑いを誘った。ロマンチックな場所での出来事を振り返りつつも、周囲でも次々とプロポーズが行われていたという裏話が飛び出し、幸せと笑いが同時に広がる展開となった。明石家さんまとの軽妙なやり取りも相まって、発表の瞬間は終始和やかだった。

新生活については、几帳面なパートナーとの日常を楽しげに紹介。生活習慣の違いを笑いに変えながら、互いを思いやる様子が伝わってきた。番組放送後にはSNSも更新され、晴れやかな衣装姿とともに感謝と決意をつづっている。

意外なタイミングで明かされた私生活の節目は、餅田コシヒカリの人柄をより身近に感じさせた。笑いを忘れず、等身大の幸せを共有する姿勢が、多くの視聴者の心を温かくした夜だった。

参考：https://www.instagram.com/p/DTcwKKQkrxN/