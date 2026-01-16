ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６９、伊６３ｂｐと仏独格差がやや拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:59時点）（%）
ドイツ 2.83
フランス 3.515（+69）
イタリア 3.459（+63）
スペイン 3.224（+39）
オランダ 2.91（+8）
ギリシャ 3.339（+51）
ポルトガル 3.222（+39）
ベルギー 3.409（+58）
オーストリア 3.049（+22）
アイルランド 3.111（+28）
フィンランド 3.107（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
