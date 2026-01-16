ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６９、伊６３ｂｐと仏独格差がやや拡大

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:59時点）（%）
ドイツ　　　　2.83
フランス　　　3.515（+69）
イタリア　　　3.459（+63）
スペイン　　　3.224（+39）
オランダ　　　2.91（+8）
ギリシャ　　　3.339（+51）
ポルトガル　　　3.222（+39）
ベルギー　　　3.409（+58）
オーストリア　3.049（+22）
アイルランド　3.111（+28）
フィンランド　3.107（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）