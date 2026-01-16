ゲームを通して「楽しい」を共有するゲーム実況者『せなくまチャンネル』、発想力が光るイラストに注目のイラストレーター『8810(Hayato)』をご紹介します。

ゲームを通して「楽しい」を共有するゲーム実況者『せなくまチャンネル』

今週のピックアップ

『あつ森で10000ベルピッタリを目指したら奇跡が起きたｗ【あつまれどうぶつの森】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

せなくまさん：「はじめまして、せなくまです！ YouTubeでの活動を中心に『どうぶつの森シリーズ』や『マリオシリーズ』など様々なゲーム実況をしています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

せなくまさん：「YouTubeで『あつまれどうぶつの森』のゲーム実況動画を見始めて、こんなかたちで自分の世界を広げる事もできるのかと感心し、興味を持ったことがきっかけです」

――おすすめの動画は何ですか？

せなくまさん：「おすすめは『あつ森で10000ベルピッタリを目指したら奇跡が起きたｗ【あつまれどうぶつの森】』というタイトルの動画です。 普段はまったりとした雰囲気で生配信や動画投稿をしているのですが、初めてゲーム内で企画を考えて動画を作りました。実は同シリーズの新企画動画を投稿しているので新しくなって帰ってきた動画も楽しんでもらえたら嬉しいなと思っています！」

あつ森で10000ベルピッタリを目指したら奇跡が起きたｗ【あつまれどうぶつの森】

https://youtu.be/ibPxkzeX5qc?si=IMVLXkC92gecQ432



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

せなくまさん：「純粋にゲームを楽しむこと、等身大の心を忘れず実況することを大切にゲームをしています。日々の生活の中で動画や配信を通して一緒にゲームの世界に入りこむことで楽しい気持ちを共有したり、少しでも嫌な事を忘れられたり、そんな瞬間があるといいなという思いが活動当初からの目標です！

いつも動画や配信を見てくれているみんな、本当にありがとう！ また今回記事を通して出会えた皆様もよかったら、ぜひチャンネルに遊びに来てください！」

どうぶつの森やマリオ等幅広いジャンルを実況する、せなくまチャンネルさんの動画をこの機会にぜひご覧くださいませ！

YouTubeチャンネル『せなくまチャンネル』

https://www.youtube.com/@senakumadesu

Xのアカウント『せなくま🍟』

https://x.com/senakumadesu

発想力が光るイラストに注目のイラストレーター『8810(Hayato)』

今週のピックアップ

『2000作品からイラスト選んでみた』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

8810(Hayato)さん：「はじめまして！ イラストレーターの『8810(Hayato)』です。SNSでの活動を中心に『言葉遊びキャラクター』を日々投稿しています(総数2000点以上)。そのほかLINEスタンプやYouTube動画配信、画集出版など幅広く活動を広げています。また、企業様とのコラボではカプセルトイやプライズ品、コラボグッズの店舗販売なども実施し、ありがたいことに大好評です！」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

8810(Hayato)さん：「きっかけは、私のイラストをYouTubeショートで紹介したいとお声がけいただき、それがいきなり1000万回再生と大バズり。『乗るしかないこのビッグウェーブに！』ということで、自分でもYouTubeでイラスト発信を始めました」

――おすすめの動画は何ですか？

8810(Hayato)さん：「おすすめは『2000作品からイラスト選んでみた』というタイトルの動画です。理由としては、7年分の2000作品から厳選したバズイラスト達を、わずか『10分』で楽しめるからです。初投稿の通常動画でもあり、いきなり20万回再生＋チャンネル登録者2万人を突破できたことは非常に嬉しく、7年間描き続けてきたことが報われた気がしました」

2000作品からイラスト選んでみた

https://youtu.be/Banyan_W-_g?si=-FJz8hLB0CCc0d23



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

8810(Hayato)さん：「今後も様々な活動を広げていきますので少しでも応援いただけると嬉しいです！」

可愛らしいイラストが満載の、8810(Hayato)さんの動画をこの機会にぜひご覧ください。

また、YouTube以外にもLINEスタンプやグッズの販売もしていますので、そちらもご覧くださいませ！

YouTubeチャンネル『8810 / Hayato / はやと』

https://www.youtube.com/@8810mm

Xのアカウント『8810｜Hayato ⋱⠢YouTube開始 ⠔⋰』

https://x.com/8810mm

LINEスタンプ『8810のLINEスタンプ』

https://store.line.me/stickershop/author/3023880/ja

TシャツSHOP『8810のグッズ工房』

https://8810.booth.pm/

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島