元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が16日、テレビ朝日「ザワつく！路線バスで寄り道の旅」（金曜後6・50）に出演。金に対する考え方を明かす場面があった。

同番組は毒舌トリオの長嶋、石原良純、高嶋ちさ子が出演し、「サバンナ」高橋茂雄が司会進行を務める「ザワつく！金曜日」のスピンオフ企画。今回は女優の観月ありさ、タレントのウエンツ瑛士、お笑いタレントの宮川大輔をゲストに迎え、金運アップを目指して日本経済の中心を巡る大人の社会科見学に出かけた。

銀座4丁目交差点でロケをスタートさせたメンバー。ロケ前日も銀座6丁目で飲んでいたことを明かした一茂は、進行役の高橋の声をさえぎるように「観月さん、お金は好きですか?」と質問した。

観月が「嫌いな人はいないですよね」と答えると、「お金は好きですってずっと言い続けた方がいい」と持論を展開。「人と一緒でこいつ嫌いっていうと離れるじゃないですか、お金嫌い、不浄なものだと言っちゃったら、お金から来ないんですよ離れて行っちゃう」と続け、「僕は大好きです。お金が。お金がないと銀座で飲めないんです」と声高らかに語った。