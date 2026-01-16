◇大相撲初場所6日目 ○阿炎（突き出し）朝紅龍●（2026年1月16日 両国国技館）

腕がグーッと伸びている時の阿炎は調子が良い。この日は小兵の朝紅龍が相手だったこともあり、その胸元に左右の手をしっかり当てて、一気に勝負を決めた。

直近の2場所は不振だった。昨年の秋場所が3勝。九州場所は5勝だった。どこか体調が思わしくなかったのかもしれない。調整不足だったんじゃないかな。腕が伸びず、あっさり引いて負けることが多かった。だが、今場所は自分からよく攻めている。

注文をつけるとすれば、頭で当たる立ち合いがもっと増えていけば、相撲内容も良くなる。もろ手で当たるのも悪くはないが、頭から当たった方が威力は増す。

土俵際で回り込むのがうまく、相撲センスを持っている力士。リーチが長く、懐も深いのだから、腕を伸ばしてどんどん前に出ていけば、自然と白星は積み上がっていく。

平幕でただ1人の全勝。まだ中盤戦に入ったばかりで、この後の展開がどうなるか読めないが、このまま好調をキープできれば、上位と当たる機会もあるだろう。そうなれば面白い。（元大関・栃東）