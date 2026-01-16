大学バスケなどで八百長発覚…フィクサー6人と選手ら20人起訴　元NBA選手の被告は見返りに3000万円受領　アメリカ

アメリカの大学バスケットボールや中国のプロバスケットボールで八百長が相次ぎ発覚です。

ペンシルベニア州の連邦検察は、2022年から2025年にかけ、バスケットボールの試合で八百長に関与した違法賭博などの罪で、フィクサー6人と、NCAA＝全米大学体育協会の選手など20人を起訴しました。

このうち、元NBA選手で、中国のプロバスケットボールで得点王にもなったアントニオ・ブレイクニー被告は、故意にパフォーマンスを落とした見返りに、20万ドル＝日本円で3000万円を受け取ったとされています。

これをきっかけに不正は大学選手らにも広がりました。

2025年にABCテレビの取材に応じ八百長をした選手：

得点をしないよう操作をしていた。ベストを尽くさず、ディフェンスを緩めたり、シュートも。子供が生まれたばかりだった。大学からは金は出なかったから、養うための金が必要だった。

選手たちは1試合につき1万ドルから3万ドル（＝日本円で150万円から450万円）を見返りに受け取っていたということです。