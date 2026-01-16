大切な家族を裏切ってまで、不倫をする人のことは理解できませんよね。ましてや小さな子どもがいるのに、不倫してしまう人もいるようです。今回は、大号泣する息子を見て涙せずにはいられなかった話をご紹介いたします。

家族が崩壊

「夫が不倫して離婚することになりました。慰謝料を請求し、養育費の額も決めて公正証書も作って、あとは離婚届を出すだけ。家はこのまま私と子どもが住み続けていいことになり、夫が家を出ることになりました。

子どもはまだ小さいけど、パパが家を出ることを告げると、理解したのかしてないのか、よくわかっていない様子。そして夫が家を出る日、息子はようやく状況を理解したのか、もしくは今まで我慢していた涙が一気に溢れ出たのか、大泣きしてしまいました。ずっと泣き続けて、夜ようやく眠ったとき、ものすごく悲しい気持ちになりましたね。夫の不倫で家族は崩壊してしまったのですから……。

夫に裏切られたこともショックだったけど、もう二度と前みたいには戻れないことが、なによりも悲しかったです」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 不倫は家庭を壊す最低な行為です。ずっと温かくて幸せな家庭でいられると思っていても、ある日突然終わりをむかえるのが、不倫の恐ろしいところ。家族を裏切った罪をしっかり反省してもらいたいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。