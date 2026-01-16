¡ÖNANA¡×ºî¼Ô¤Ë¤è¤ëÈþ¿Í²è¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ëÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×¤¬3·î3Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¤Ï¡¢¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ëÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×¤È¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ëÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì 350 12 ´ÌÈþÎï¥«ー¥È¥ó¡×¤ò3·î3Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£350mL´Ì¤È500mL´Ì¤¬¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖNANA―¥Ê¥Ê―¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦ÌðÂô¤¢¤¤»á¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡£Èþ¿Í²è¤ò¸½ÂåÈÇ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Î½ÐÈ¯¡×¤ä¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¡£Èþ¿Í²è¤ÎÇØ·Ê¤Ëºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤òÅº¤¨¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Ìç½Ð¤Î½Ö´Ö¤òÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×µÚ¤Ó¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ëÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤¬Åö¤¿¤ë X ¤Î¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢3·î¤Ë¤ÏÌðÂô¤¢¤¤»á¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡ÖYEBISU BREWERY TOKYO¡×¤ÈÊ¡²¬¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
1.¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¾Î ¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó
¥Úー¥ó
2.ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ ¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ëÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì 350ml 6 ´Ì¥Ñ¥Ã¥¯
¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ëÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì 500ml 6 ´Ì¥Ñ¥Ã¥¯
¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ëÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì 350ml 12 ´ÌÈþÎï¥«
ー¥È¥ó
3.¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ× ¡ÖÅö¤¿¤ê¡×¤¬½Ð¤¿¤é¡¢ÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º¤ò¹ç·× 4,000 Ì¾
ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
4.±þÊçÊýË¡ ¡ã6 ´Ì¥Ñ¥Ã¥¯¡ä
¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î 6 ´Ì¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÆâÌÌ¤Ë¡ÖÅö¤¿¤ê¡×¤¬¤Ç
¤¿¤é¡¢6 ´Ì¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¥êー¥Ö¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅöÁª¥Ï¥¬¥¤Ë¤Æ±þÊç¡£
¡ãÈþÎï¥«ー¥È¥ó¡ä
¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥«ー¥È¥óÆâÌÌ¤Ë°õ»ú¤µ¤ì¤¿ 2 ¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¼è
¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤òÆþÎÏ¤·¡ÖÅö¤¿¤ê¡×¤¬¤Ç¤¿¤é WEB ¾å¤ÇÉ¬Í×
¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç¡£
5.±þÊç´ü´Ö 2026 Ç¯ 3 ·î 3 Æü(²Ð)～5 ·î 31 Æü(Æü) ÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú
6.¾ÞÉÊ A ¾Þ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó»®¡×500 Ì¾ÍÍ
B ¾Þ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì(ÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì
350ml¡¦500ml ³Æ 3 ËÜ)¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë BOX Æþ¤ê¡×3,500 Ì¾ÍÍ
A ¾Þ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó»®¡×
B¾Þ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì(ÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì 350ml¡¦500ml ³Æ 3 ËÜ)¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë BOX Æþ¤ê¡×
7.±þÊç»ñ³Ê ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎËþ 20 ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
8.¾ÞÉÊ¤ªÆÏ¤± 2026 Ç¯ 8 ·î¾å½Üº¢¤Î¤ªÆÏ¤±Í½Äê
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢È¯Á÷¤¬¼ã´³ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÞÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±Àè¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªµÒÍÍ¤Î½»½ê¡¦Å¾µïÀè¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤É¤Ç¾ÞÉÊ¤¬¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
¤Ï¡¢ÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç¤Î¼õÉÕ¡¢ÅöÁª³ÎÇ§¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¤ª¤è¤Ó±þÊç¸å¤Î
½»½êÅù¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÅöÁª¾ÞÉÊ¤Î¸ò´¹¡¢´¹¶â¡¢ÊÖÉÊ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À
¤µ¤¤¡£
9.Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¢©311-1599
ÆüËÜÍ¹ÊØ³ô¼°²ñ¼Ò ËÈÅÄÍ¹ÊØ¶É Í¹ÊØ»ä½ñÈ¢Âè£¶¹æ
¡ÖÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×»ö
Ì³¶É
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-262-565¡Ê¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë
¡¦»öÌ³¶É³«Àß´ü´Ö¡§2026 Ç¯ 2 ·î 27 Æü(¶â)～8 ·î 31 Æü(·î)¤Þ¤Ç
¡¦¼õÉÕ»þ´Ö:10:00～17:00¡ÊÃ¢¤·¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì ¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
1.¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¾Î ¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì ¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹
¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
2.¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ× ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë X ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÅê¹Æ¤µ
¤ì¤ëÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç 100 Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥ñ
¥Ó¥¹¥Óー¥ëÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×350ml¡ß24 ËÜ¤¬Åö¤¿¤ê
¤Þ¤¹¡£
3.±þÊç´ü´Ö 2026 Ç¯ 3 ·î 3 Æü(²Ð)～3 ·î 9 Æü(·î)
4.±þÊçÊýË¡ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë X ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í
ー¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ±þÊç¤·¤Æ¤¤
¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç 100 Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ëÌðÂô¤¢¤¤ÉÁ
¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×350ml¡ß24 ËÜ¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5.Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-262-565 (¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë
¡¦»öÌ³¶É³«Àß´ü´Ö¡§2026 Ç¯ 3 ·î 3 Æü(²Ð)～8 ·î 31 Æü(·î)¤Þ¤Ç
¡¦¼õÉÕ»þ´Ö 10:00～17:00¡ÊÃ¢¤·¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
(C)ÌðÂôÌ¡²èÀ©ºî½ê¡¿½¸±Ñ¼Ò