選手権優勝で大会後に2人目Jリーガー!神村学園MF荒木仁翔もいわきFC入団へ
いわきFCは16日、神村学園高からMF荒木仁翔が新加入すると発表した。同校からは主将DF中野陽斗の入団も内定している。契約期間は2029年6月30日までで、明日17日から合流する。
宮崎県の荒木は、ソレッソ熊本を経て高校から神村学園高に進学。先日まで行われた高校サッカー選手権には左サイドバックで全試合に先発出場して優勝に貢献していた。
神村学園高からは大会後にFW日高元のRB大宮入団が内定。荒木も卒業後のプロ入りの夢を叶えた。
クラブを通じ「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、いわきFCでスタートできることを大変嬉しく思います。このクラブの掲げるビジョンと熱い想いに強く惹かれました。人として応援される人を目指し、期待に応えられるプロサッカー選手になります。いわきFCのファン・サポーターの皆さん、よろしくお願いします」とコメントしている。
