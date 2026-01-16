ラグビー日本代表で、埼玉パナソニックワイルドナイツ所属の稲垣啓太（35）が1月11日、自身のInstagramを更新し、妻でモデルの稲垣貴子（35）との結婚記念日を報告した。

【画像】「急激に大人っぽく…」美人レーサー、20歳の艶やか着物姿に衝撃 サーキットとのギャップにネット絶賛

稲垣は「結婚記念日である。これからも宜しく頼む」と無骨な言葉を添え、記念ディナーを楽しむ貴子の姿を公開。結婚から3年を迎えた節目の投稿に、温かな反響が広がっている。

写真では、落ち着いた雰囲気のレストランで、白いブラウス姿の貴子がデザートにフォークを入れる様子が写されている。テーブルにはコーヒーやケーキ、焼き菓子が並び、特別な日を静かに味わう空気感が印象的だ。自然体で穏やかなひとときから、夫婦の距離の近さが伝わってくる一枚となっている。

【画像】記念ディナーでデザートを楽しむ稲垣（画像は稲垣啓太公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「照れ屋の方らしいお言葉…私も頼まれたい」「キコさん今日も素敵可愛いです」「お二人を見ているととても深く繋がり合っているように思えて幸せな気持ちになります。これからも健康で長く一緒にいてください」「結婚記念日、おめでとうございます。いつ見ても素敵なご夫婦で羨ましい」といった祝福と共感の声が寄せられている。