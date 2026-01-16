ピン芸人の日本一を決める「R-1グランプリ2026」の予選2回戦が16日に終了し、26日から行われる準々決勝進出者が決定した。

予選2回戦は7日間開催されこの日が最終日。準々決勝に進出するのは、昨年まで7年連続決勝進出のルシファー吉岡、フリーアナウンサーの石井亮次、昨年のM-1グランプリ決勝で注目を集めた渡辺銀次（ドンデコルテ）、ヨネダ2000 誠ら。

他にも、島田珠代、あぁ〜しらき、岡野陽一、ZAZY、ふかわりょう、キンタロー。、ワタリ119、ななまがり 初瀬、ななまがり 森下、トンツカタン お抹茶、セルライトスパ 大須賀、キャプテン渡辺、マツモトクラブ、河邑ミク、サツマカワRPG、ヒロ・オクムラ、レインボー 池田、バイク川崎バイク、かが屋 賀屋、紺野ぶるまらが駒を進めた。

敗退となったのは、09年大会王者の中山功太、べーやん（豪快キャプテン）、ソマオ・ミートボール、エルフ荒川、ＪＰ、牧野ステテコ、兼近大樹（EXIT）、ラパルフェ 都留、伊織ラッキーら。ただし追加合格の可能性も残っており、17日に発表される。

26年大会は過去最多6171人がエントリー。審査基準は「とにかく面白いピン芸」という1点のみで、24代目王者の称号と優勝賞金500万円を目指し、若手からベテランまでがしのぎを削る。