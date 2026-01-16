1月14日、モデルでフルート奏者のCocomiが、自身のInstagramを更新し、妹のKoki,とのツーショット写真を投稿した。2人が身に着けていたアイテムから、“セレブ”ぶりが際立っているようだ。

Cocomiは《姉妹散歩・上目遣い可愛かったルンを添えて》とつづり、妹と撮影した写真と、愛犬を抱きかかえるショットをアップした。Koki,も13日のInstagramに《公園でのんびり》と題した同じ服装の写真を投稿しており、散歩中のオフショットだったようだ。

「Cocomiさんは黒いニット帽に黒のトップス、Koki,さんはカーキ色のブルゾンに黒いキャップをつけていました。姉妹がかぶっている帽子は、CocomiさんはPRADAで約8万円、Koki,さんはルイ・ヴィトンで約10万円です。帽子だけでも、2人合わせて約18万円を超えており、散歩中もハイブランドでコーディネートしていることがうかがえます」（芸能記者）

木村拓哉と工藤静香の長女、次女として、それぞれ認知されたCocomiとKoki,。2人はデビュー当初から、世間に衝撃を与えた。

「Koki,さんは2018年にブルガリのアンバサダーに就任しましたが、当時まだ15歳で、日本で初めてかつ歴代最年少でした。一方のCocomiさんも2020年にディオールのビューティーアンバサダーに起用され、一躍“セレブ姉妹”のイメージが加速したのです。ただ、2020年に2人でInstagramで生配信した際は、父である木村さんの家でのエピソードをおもしろおかしく語り、親しみやすいキャラクターも認知されました」（同前）

モデルとしてデビューした姉妹だが、Cocomiはフルート奏者、Koki,は女優として活躍の幅を広げていく。Koki,は2025年に公開された主演映画『女神降臨』シリーズの告知も兼ねて、バラエティ番組に出演することも多かったが、そこでも“セレブ”ぶりが垣間見える場面が。

「『しゃべくり007』（日本テレビ系）で、MCの上田晋也さんから『ファミレスに行ったことがない？』と聞かれ、Koki,さんは恥ずかしそうに手を挙げていたのです。学生時代は、ピアノやフルートなど放課後に習い事に行くことが多かったそうで、『回転寿司もないですね』と明かし、スタジオを驚かせていました。母親の静香さんはたびたびInstagramで手の込んだ料理やお菓子の写真をアップしていますし、外食する習慣が薄いのかもしれません」（同前）

木村家から羽ばたいた姉妹はどんな活躍を見せるのか。