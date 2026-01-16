1月15日、『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）が放送され、人気企画「ゴチになります！27」（以下、「ゴチ」）の新メンバーが発表された。5人組アイドルグループ「M!LK」の佐野勇斗が仲間入りしたが、一部のファンからはその多忙ぶりに心配の声があがっているようで──。

2025年12月に小芝風花、高橋文哉、さらに「ナインティナイン」の矢部浩之の3人がクビになった「ゴチ」。年が明け、新たなメンバーが明らかになったのだ。

「今回は東京・後楽園飯店で1人2万円のゴチバトルがおこなわれ、男性新メンバーはトラの覆面、女性新メンバーは仮面をつけて登場。番組終盤、男性は佐野さん、女性は倉科カナさんであることが発表され、SNSでも大きな反響を呼びました。

放送前、番組公式Xで、覆面をつけた新メンバーのインタビュー動画が公開されたのですが、佐野さんは覆面から見える目元や右肩が少し下がった特徴的な姿勢から、ファンにあっさり見破られていました」（スポーツ紙記者）

ゴチメンバーに選ばれ、佐野は《1度も最下位にならないことを目標に頑張りたいと思っていますので、応援よろしくお願いします！》と意気込みを述べた。佐野の参戦を喜ぶファンも多いが、Xでは

《佐野くん、めちゃくちゃ痩せたね…むかしぷっくりしてたのになぁ》

《なんだか頬がこけちゃって見えるのでいっぱい美味しいもの食べてほしい》

など、心配する声が聞かれていた。佐野の“ほっそり姿”が注目されたようだ。

「俳優デビューした当初の佐野さんは顔全体にやや丸みがありましたが、最近は顔周りがシャープに見えることが指摘されていました。首元も以前より引き締まり、人によってはやせた印象を受けたのかもしれません」（芸能記者）

佐野は2014年に「M!LK」として活動を始め、2015年の映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。その後、多くのドラマや映画に出演し、2024年のNHK連続テレビ小説『おむすび』で、橋本環奈演じるヒロインの夫役を演じるなど、俳優業は順調だ。

「2025年6月のNHK連続ドラマ『ひとりで死にたい』に出演し、2025年10月期にはドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）で主演、2026年1月期のドラマ『おコメの女─国税局資料課・雑国室─』に出演するなど、半年以上ドラマに出ずっぱりの状態が続いています。佐野さんは番宣を兼ねたバラエティ番組に出ることも多く、SNSでは働きすぎを心配する声が見られました」（同前）

個人の活動に加えて、10年以上活動してきたM!LKにも大きな転機が訪れる。2025年2月に配信された楽曲『イイじゃん』が大ヒットしたのだ。

「TikTokで総再生回数25億回を記録し、2025年の新語・流行語大賞にノミネートされる社会現象になりました。年末の大型音楽番組はもちろん、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たすなど、グループでの露出も一気に増えたのです。ただ、佐野さんは俳優としての活動も多かったため、ハードスケジュールが心配されていました。『ゴチ』に選ばれたのは喜ばしい反面、ますます多忙になるのではないかと不安に思うファンもいるのでしょう」（同前）

元気な“ビジュ”を見せ続けてくれることを期待したい。