シャオミ・ジャパンは、業界トップクラスの薄型軽量設計を採用したモバイルバッテリー「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」を2026年1月15日に発売しました。実売価格は7980円（税込）。

「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」

記事のポイント カードのような薄型設計のモバイルバッテリー。有線・ワイヤレスの2way充電に対応し、2台同時充電もOK。外出時の不意の充電切れなどに備えて持っておきたいアイテムです。

本製品は、高密度設計を可能にしたリチウムコバルト酸塩電池の採用により、厚さ6mmの業界最薄設計を実現。精巧に仕上げられたアルミニウムボディは、丸みを帯びたエッジと細部までこだわったデザインに仕上げられています。

有線・無線の2way充電に対応しており、2台のデバイスの同時充電も可能。モバイルバッテリー本体の充電中でもデバイスへの給電が行えます。

早期購入特典キャンペーンとして、キャンペーン期間中（2026年1月15日〜2026年1月28日）に対象製品を1点購入すると、60W急速充電に対応した「Xiaomi 3A Braided USB-C to USB-C Cable (10cm)」が1点プレゼントされます。対象店舗はXiaomi Store各店舗やXiaomi公式サイト、Xiaomi公式 楽天市場店。

シャオミ・ジャパン 「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」 発売日：2026年1月15日 実売価格：7980円（税込）

