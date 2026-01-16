なとりが、画家／イラストレーター・みなはむとのコラボレーション展覧会『深海』記念展を神保町・New Galleryにて、2026年2月6日から2月23日まで開催することを発表した。

本展覧会は、なとりの2ndアルバム『深海』のリリース、そして自身初となる日本武道館ワンマンライブ＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞の開催を記念した企画展。

みなはむ

なとりの代表曲の一つである「金木犀」のアートワークをはじめ、数々の作品で共鳴してきたイラストレーター・みなはむ。本展では、ニューアルバム『深海』の完全生産限定盤ブックレットのためにみなはむが描き下ろした数々の作品が特別展示される。さらに、本展覧会の開催を記念して描かれた最新の描き下ろし作品も初公開。また、会場内では本展覧会のために企画・制作されたオリジナルグッズも多数販売予定とのこと。

◾️なとり × みなはむ 「深海」記念展 会期： 2026年2月6日（金）〜2月23日（月・祝）

営業時間： 12:00〜19:00

料金：無料

会場： New Gallery | 東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

URL：https://newgallery-tokyo.com/shinkai

主催： New Gallery / Sony Music Labels

◼️日本武道館公演＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞ 2026年2月18日（水）日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30＜追加公演＞

2026年2月19日（木）日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30 指定席：\8,500（税込）/ 指定席(U-22割) \7,500（税込）

お問合せ：DISK GARAGE

問合せフォーム https://www.diskgarage.com/form/info

詳細：https://natori-official.com/