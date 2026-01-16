◾️アルバム『Runway』

初回限定盤A

初回限定盤B

通常盤

2026年2月25日（水）発売

予約：https://lnk.to/Ae_Runway

▼形態

初回限定盤A

【CD+Blu-ray】 UPCA-9022/4,290円（税込）

【CD+DVD】 UPCA-9023/4,290円（税込）

初回限定盤B

【CD+Blu-ray】 UPCA-9024/4,290円（税込）

【CD+DVD】 UPCA-9025/4,290円（税込）

通常盤

【CD】 UPCA-1002/3,520円（税込）

▼収録内容

【CD】

・収録内容は[初回限定盤A][初回限定盤B][通常盤]共通

.Again

2.UP-DOWN TOWN

3.be together

4.青春讃歌

5.JACKPOT

6.哀結び

7.Fashion Killa♡

8.Can’t Stop Lovin’

9.僕の一番弱いところ

10.BURNNN!

11.Aぇ☆BEAT

12.rAy

【Blu-ray / DVD】

[初回限定盤A]

「Again」 Music Video

「Again」Music Video Making

「Fashion Killa♡」Music Video

「Fashion Killa♡」Music Video Making

[初回限定盤B]

「Can’t Stop Aぇ! デート」

「Can’t Stop Lovin’」Music Video

Behind The Scenes of 「Runway」

▼特典情報

詳細：https://www.universal-music.co.jp/aegroup/news/2025-12-19/

◆通常特典（形態別）

[初回限定盤A（Blu-ray/DVD共通）]

・Runwayボーディングパス風カード

※スマホサイズ

[初回限定盤B（Blu-ray/DVD共通）]

・Runwayアンブレラチャーム

※傘に取り付けられるオリジナル・アンブレラマーカー

[通常盤（CD）]

・証明写真風フォトシート（全4種）

※全4種となる絵柄は、購入店舗/ECごとに異なります。各絵柄の対象店舗は下記となります。

※それぞれ[１シートに各メンバー1種/全メンバー]のプリントです。

・証明写真風フォトシート【ちょいワル】ver.

HMV全店（HMV&BOOKS online含む / 一部店舗除く）

Amazon.co.jp

山野楽器

・証明写真風フォトシート【おもろ】ver.

TOWER RECORDS（オンライン含む/一部店舗除く）

WonderGOO / 新星堂（一部店舗除く）及び 新星堂 WonderGOOオンライン

・証明写真風フォトシート【マジメ】ver.

UNIVERSAL MUSIC STORE

セブンネットショッピング

TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)

・証明写真風フォトシート【ええがな】ver.

楽天ブックス

Neowing/CD JAPAN

その他全国CDショップ/EC

※対象商品1枚のご予約に対して、形態別特典1点を差し上げます。

※早期予約特典は対象外となります。ダブル特典ではございません。

※早期予約特典のカートとは異なりますので、ご予約時にご注意ください。

※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第に終了となります。

※ライブ会場他、一部、特典付与対象外の販売もございます。