『値下げ』に大感謝、、！【ユニクロ】肌触りフワフワ♡「きれいめ白カーデ」

いま洋服を買うなら、春先にも着たくなりそうなものを選んでは？ 清潔感があって好印象が狙える白系カラーがイチオシです。そこで今回は、柔らかそうな質感が魅力の白カーディガンを【ユニクロ】からピックアップ。きれいめワンピにも合わせやすいカーデが、今なら値下げ価格でゲットできるので、ぜひ早めにチェックして。

ふわふわなスフレヤーンのカーディガン

【ユニクロ】「スフレヤーンショートカーディガン」\1,990（税込・セール価格）

お手頃価格に値下げされているカーディガン。スフレヤーン素材が使われており、@_da_aco_さんは「ふにふわ」とその質感を表現。公式サイトでも「チクチクしにくい」とのことで、着心地のよさに期待できます。冬コーデを明るく見せてくれそうなオフホワイトなら、春を意識したコーデにもマッチするはず。ショート丈ですっきり着られて、ワンピースとも好相性です。

チェック柄ワンピと合わせたガーリーコーデ

ブラックワンピにオフホワイトのカーデを羽織った上品な着こなし。カーデはVネックなので、胸元にデザインのあるトップスやワンピとも重ねやすいです。重たく見えがちなカラーでも、白系カラーやブラウンを合わせることでコーデに柔らかさをプラスできるので、ぜひ参考にしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@_da_aco_様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M