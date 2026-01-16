警察を呼んだのは、相手の奥さんだった。深夜に響く「出てきなさい！」の声。最悪の『夫婦喧嘩』にウンザリ

周囲から愛される能力は誰でも持ち合わせているものではなく、自慢できる才能。しかし、その『愛され力』はときに思わぬトラブルを引き寄せてしまうこともあるようです。筆者の知人は『愛され力』を備えた旦那さんと仲睦まじく暮らしていたのですが、ある日とんでもない巻き込み事故に遭ってしまったんだとか。

愛され力のある旦那

旦那は人当たりがよく誠実な性格で、周囲から愛されるタイプです。

そのため、我が家には頻繁に旦那を訪ねて来客があります。

そんな旦那がいるおかげか、ご近所の方とも良好な関係が築けていて、私たち夫婦の生活はとても穏やかなものでした。

深夜、突然の来客

ある日の夜8時、インターフォンが鳴りました。

対応するとそこには旦那の友人・A太の姿があります。

A太は以前はしょっちゅう我が家に遊びに来ていたのですが、半年前に結婚。

結婚してからは、初めての訪問でした。

久しぶりの訪問を受け入れ、A太と旦那はリビングでお酒を飲みながら会話に花を咲かせました。

話が盛り上がったこともあり、時計を見るとあっという間に深夜12時です！

少し心配になり、A太に「こんな時間だけど、奥さん心配しない？」と声をかけました。