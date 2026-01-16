楽天から国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して他球団への移籍を目指していた辰己涼介外野手（２９）が残留することが１６日、決まった。この日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、サイン（年俸は非公表）。「内容は言えないが愛のある契約形態にしてもらった。期待をしてくれた球団の方や、携わってくれた方がいる。いい報告ができるシーズンにしたい」と心境を口にした。

当初から球団側は宣言残留を容認。辰己には他球団からのオファーはなく、昨年の１２月には残留を決断していたという。残留の決め手については「１２月に石井さんから連絡をもらって、内容は言えないですが、愛のある言葉をいただいた。大切に育ててくれたのが、ＦＡ権を行使してみて分かった。優勝させるために頑張りたい」と明かした。

辰己はかねてメジャー挑戦への意欲もあり、ポスティングシステムを利用した移籍を昨シーズン中に要望も、球団に認められなかった経緯がある。この日の契約更改後にメジャーへの思いについて問われ、「ここ１年に集中することしか考えてない」と、きっぱり。チームを優勝に導くために尽力していく。

立命大から１８年ドラフト１位で入団。中堅手として２１年から４年連続ゴールデン・グラブ賞に輝いたが、昨季２軍落ちするなど、１１４試合出場で打率２割４分、７本塁打、３２打点と苦戦した。「感謝を表すシーズンにしたい。本気で優勝したい」と決意新た。心機一転、楽天で勝負する。