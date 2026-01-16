東京・両国国技館で開かれている大相撲初場所。生観戦した有名モデルの姿に騒然となった。

１６日にインスタグラムで「大相撲観戦 また大きな背中の親方の後ろで観てきました 迫力満点！」と伝えたのは、ファッション誌などのメディアで人気を集めるモデルでタレントの黒田知永子（６４）。「こちら側に琴勝峰が落ちてきた時も親方がガッチリセーブ 頼もしいかぎり いい取組が多くとても楽しい時間でした」とつづり、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」やフジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」への出演で知られる作家の岩下尚史さんとの写真をアップした。

「その後、はこちゃんとご飯へ 『はこちゃんのメジャー復帰大作戦』や『今は逢えない、大学時代の恋人の手紙を引き出しの底から見つけて、当時は幸せだったんだなぁと、夜中にひとりで泣いた話』などを聞きつつ、セロリと牛肉の焼きそばを美味しく頂きました 『良い話でしょホホホ♡』だそうです ｔｈａｎｋ ｙｏｕはこちゃん」と観戦後のアフタトークもしっかり楽しんだそう。

場内でも目立つ華やかな雰囲気にネットは「テレビにバッチリ映ってましたね」「ＴＶで映られているのを拝見いたしました」「綺麗な方だなぁ、と見ていたら何と黒田さんでした」「観てました〜すぐにわかりました」「私も一度砂かぶり席で生の取り組み観たいなぁ〜」「やっぱりタレントさんはオーラがある」とほれぼれしていた。