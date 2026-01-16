「トレーラーホテル」大牟田市にオープン 災害時には仮設の避難所に 福岡
災害が起きた場合にも役立つとされる宿泊施設が、福岡県大牟田市に17日にオープンします。
■中村安里アナウンサー
「こちらが客室ですが、建物の下にはタイヤ。そして、前には大きな金属が付いています。」
15棟の客室はトレーラーでできていて、貨物車両などで運ぶことができる「動くホテル」です。
部屋の中を見てみると。
■中村アナウンサー
「想像よりも広いです。ベッドがありますし、その隣にはキッチン、ユニットバスまであります。」
電子レンジや洗濯機も完備し、長期滞在にも対応できる造りになっています。
運営しているのは、トレーラーを自社製造する会社です。
■ヒーローライフカンパニー・仲田幸嗣 常務
「東日本大震災の際に、被災地に供給をしていました。最近いろいろな自然災害も多いですし、臨機応変にできるホテルがあったらいいなという思いで進めています。」
災害が起きた場合、移動して仮設の避難場所としても利用できるトレーラーホテル。運営する会社は東日本大震災をきっかけに計画し、試行錯誤の末、5年前にホテルの実用化にこぎつけました。
現在、全国15か所に展開し、4つの自治体と災害時の宿泊施設提供などの協定を結んでいます。
■仲田常務
「大牟田市とも情報交換をして、宿泊施設をしながら地域貢献を目指していきたいと考えています。」
運営会社は今後、福岡でも災害時の活用について検討したいとしています。