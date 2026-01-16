°ì»þ¤Ï¸½Ìò°úÂà¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ä¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¡¡¥ê¡¼¥°À©ÇÆ24²ó¡¢23ºÐ¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿²¤½£Ì¾Ìç
¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ÎÌ¾Ìç²ÃÆþ
¡¡¥¯¥í¥¢¥Á¥¢1Éô¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î15Æü¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂåÉ½DF¥¿¥Ó¥Ê¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ê¿Í¤ÎÉã¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡¢Åìµþ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤Ï¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥Ó¥Ê¥¹¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¤Î¼ÂÄï¡£¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶¯¹ë¡¦ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤Ç°é¤Á¡¢Â´¶È¸å¤Ë´ä¼ê¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2022Ç¯12·î¤Ë¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ë¤è¤ëÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤ÇÀ¹²¬¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¡¢°ì»þ¤Ï¸½Ìò°úÂà¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÅö»þ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢2Éô¤Î¥ô¥³¥ô¥¡¥ë¤Ë²ÃÆþ¡£¾º³Ê½éÇ¯ÅÙ¤Ç1Éô¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Âç·¿¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó²ÃÆþ¤¹¤ë¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¤âºßÀÒ¤·¤¿¹ñÆâ¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡24²ó¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¤Ç¡¢¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Öº£Æü¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ìÆü¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ËÍè¤ÆÌó3Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÆâºÇ¹â¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï³ÊÊÌ¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤òÆÀ¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ¾Í»ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿23ºÐ¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢Åì²¤¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ºÆ·ú¤ÈÈôÌö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë