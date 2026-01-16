蔚山HD FCより完全移籍で加入

カターレ富山は1月16日、蔚山HD FC（韓国）から元同国代表MFチョン・ウヨンが完全移籍で加入することを発表した。

明治安田Jリーグ百年構想リーグならびに2026/27シーズンからの加入となり、チームには1月17日に合流する予定としている。

36歳のチョン・ウヨンは、2011年に京都サンガF.C.でプロキャリアをスタート。その後、ジュビロ磐田、ヴィッセル神戸を経て、中国の重慶力帆FCやカタールのアル・サッド、サウジアラビアのアル・ハリージュなどでプレーした。昨季は母国の蔚山HD FCに所属していた。

代表キャリアも豊富で、2012年のロンドンオリンピックでは韓国U-22代表として出場し3位入賞に貢献。韓国代表としては2015年から2023年にかけて国際Aマッチ73試合に出場し、3得点を記録した。2018年にはFIFAワールドカップにも出場している。

また、日本での出場記録は、J1通算78試合5得点、J2通算64試合2得点。カップ戦や天皇杯を含めた日本国内の公式戦通算では181試合に出場し、9得点をマークしている。経験豊富なボランチが、再び日本での戦いに身を投じる。

チョン・ウヨンのコメントは以下の通り。

「こんにちは、チョン・ウヨンです。 今シーズン、カターレ富山に加入することになり、大変うれしく、ワクワクしています。プロとしての第一歩を踏み出したJリーグに再び戻ってくることができ、感慨深い気持ちとともに大きな期待を感じています。 カターレ富山の勝利のために、これまで培ってきたすべての経験と力を注ぎ、全力で戦います。一日も早くピッチで、カターレ富山のサポーターの皆さんにお会いできることを楽しみにしています」（FOOTBALL ZONE編集部）