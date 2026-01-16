『アイアンマン2』伝説のドーナツシーンがアパレルに ランディーズドーナツ×FREAK’S STOREコラボ発売
2010年に公開されたマーベル・スタジオの映画『アイアンマン2』。劇中でアイアンマンことトニー・スタークが、巨大なドーナツ看板の上に腰掛け、物思いにふけりながらドーナツをかじる――。マーベル映画の中でも屈指の名場面が、アパレルアイテムとしてよみがえる。
【画像】スペシャルアイテムの詳細写真
この象徴的なシーンの舞台となったのが、ロサンゼルスを代表するドーナツショップ「ランディーズドーナツ」。屋根の上にそびえ立つ直径約10メートルの巨大ドーナツ看板は、映画やミュージックビデオ、テレビ番組にも数多く登場し、LAカルチャーを象徴するランドマークとして知られている。
この有名なシーンを使用したスペシャルアイテムが、セレクトショップ「FREAK’S STORE」の公式オンラインストア「Daytona Park（デイトナパーク）」、FREAK’S STORE一部店舗、ZOZOTOWN、ランディーズドーナツ店舗にて、今月23日より販売開始となる。
ラインナップは、Tシャツ3型（各8800円※税込）・スウェット2型（各1万5400円※税込）。アイアンマンがドーナツを食べる名シーンを大胆にデザイン。さらに、アイアンマンとウォーマシンが並ぶ『アイアンマン2』のキービジュアルをプリントし、袖には作品ロゴとランディーズドーナツのロゴが配置されている。
映画とファッション、そしてLAカルチャーが交差する今回のコレクション。マーベル作品の中でも屈指の“余韻ある名場面”を、日常で楽しめるアイテムは、ファンならずとも見逃せない。
【画像】スペシャルアイテムの詳細写真
この象徴的なシーンの舞台となったのが、ロサンゼルスを代表するドーナツショップ「ランディーズドーナツ」。屋根の上にそびえ立つ直径約10メートルの巨大ドーナツ看板は、映画やミュージックビデオ、テレビ番組にも数多く登場し、LAカルチャーを象徴するランドマークとして知られている。
ラインナップは、Tシャツ3型（各8800円※税込）・スウェット2型（各1万5400円※税込）。アイアンマンがドーナツを食べる名シーンを大胆にデザイン。さらに、アイアンマンとウォーマシンが並ぶ『アイアンマン2』のキービジュアルをプリントし、袖には作品ロゴとランディーズドーナツのロゴが配置されている。
映画とファッション、そしてLAカルチャーが交差する今回のコレクション。マーベル作品の中でも屈指の“余韻ある名場面”を、日常で楽しめるアイテムは、ファンならずとも見逃せない。