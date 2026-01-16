Chara＋YUKIの新曲「背中にリボン」ジャケット＆収録内容解禁 ジャケットは『ハイティーン・ブギ』牧野和子描き下ろし
CharaとYUKIによるコラボレーションユニット・Chara＋YUKIのニューシングル「背中にリボン」のジャケットおよび収録内容が発表された。
【写真】かわいい！「背中にリボン」初回限定盤付属のオリジナルステッカー
同作は、2020年以来となる新曲として2月11日にリリースされる。Taka Perryが編曲・プロデュースを手がけた表題曲に加え、2020年リリースのミニアルバム『echo』収録曲「鳥のブローチ」の小袋成彬によるリミックス、Qiezi Maboによる「echo」のリミックスも収録。ジャケットは、『ハイティーン・ブギ』などで知られる漫画家・牧野和子による描き下ろし作品となっている。
CD初回仕様限定盤には、ジャケットとは異なる牧野の描き下ろしの別絵柄によるオリジナルステッカーと、スペシャルライブ『Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026』のCD購入者限定チケット先行抽選受付シリアルナンバーが封入される。このライブは、2020年に開催中止となっていた公演で、今回は5月5日、6日に東京・東京ガーデンシアターにて開催される。
さらに同作のリリースを記念して、ミニアルバム『echo』収録の全8曲に加え、「背中にリボン」に収録される2曲のリミックスを追加した配信限定アルバム『echo (deluxe edition)』も同日にリリースされる。
あわせて、CDの店舗購入特典内容も発表。デザインは後日公開予定で、詳細はオフィシャルサイトなどで案内される。
■『背中にリボン』収録曲
M01. 背中にリボン
M02. 鳥のブローチ（小袋成彬 Remix）
M03. echo（Qiezi Mabo Remix）
