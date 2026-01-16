「いやぁ…」濡れた路面で突然のスリップ…ブラックアイスバーンが原因か　雪道では軽トラックが“回転”　各地で事故

宮崎・高千穂町で目撃されたのは、車がスリップする瞬間です。

緩やかなカーブに差し掛かった次の瞬間、コントロールを失いスリップ。

車体を大きく揺らしながら草むらに突っ込んでしまいます。

運転手にけがはなかったものの、ぶつかった衝撃でタイヤがパンクし、ナンバーもへこんでしまいました。

なぜ車はスリップしたのでしょうか。

実は、ぬれた道路が凍った「ブラックアイスバーン」状態だったのです。

警察によりますと付近ではこの日だけで数件、スリップ事故が確認されたといいます。

一方、新潟・上越市の国道で目撃されたのは、前を走る軽トラックがスリップしぐるりと回転する瞬間です。

後ろを走っていた運転手は慌てて急ブレーキをかけます。

追い越し車線を走る車もすれすれで衝突を回避。

軽トラックはその後Uターンし、何事もなかったかのように走り去っていきました。

現場は普段からよく雪が降る場所ですが、目撃者は当時の状況について「水分を含んだびしゃびしゃの雪で結構滑りやすい。それで、わだちに乗り上げてハンドルをとられたんじゃないかな」と話しています。