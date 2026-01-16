桜井玲香「これ本当にすごい！」これひとつでベースメイク完成！美白効果も期待のCCクリーム

桜井玲香さんが自身のYouTubeチャンネルに『ナチュラルだけど盛れる 大人かわいいオレンジメイク』の動画を投稿。メイクの様子を公開する中で、愛用コスメも紹介してくれました！

■ベースメイクに

動画内に登場したのはこちら！

SK-II/ジェノプティクス CC プライマー 税込9,900円（公式サイトより）

カバーや紫外線対策はもちろん、美白美容液も配合されているCCクリーム！

桜井さんはこちらについて「めっちゃいい、これ本当にすごい！びっくりする」と感嘆のコメントで紹介。

使い勝手についても「下地つけないでこれだけで終わらせられるから、めっちゃ便利」とこれひとつでベースメイクが完成すると語っていました。

また、紫外線対策について「しかもSPFも高いでしょ？この夏これしか使ってなかった」と話しながら、指で全体に伸ばした後、スポンジで優しく密着させていました！

■動画もチェック

動画内では、愛用コスメやメイクの過程などを見せてくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。